R a m a l l a h , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L e f o r z e i s r a e l i a n e h a n n o a r r e s t a t o 1 5 p a l e s t i n e s i d u r a n t e l e i n c u r s i o n i d i s t a m a t t i n a i n C i s g i o r d a n i a . S e c o n d o l ' a g e n z i a d i s t a m p a W a f a , n e l c o r s o d e l l e u l t i m e o p e r a z i o n i l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o h a a r r e s t a t o s e i p e r s o n e p r o v e n i e n t i d a d i v e r s e c i t t à d e l g o v e r n a t o r a t o d i H e b r o n , d u e g i o v a n i d e l l a c i t t à d i B e i t F a j j a r , n e l g o v e r n a t o r a t o d i B e t l e m m e , e s e t t e p e r s o n e , t r a c u i u n r a g a z z o d i 1 4 a n n i , p r o v e n i e n t i d a i g o v e r n a t o r a t i d i R a m a l l a h e d e l - B i r e h .