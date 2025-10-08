I l C a i r o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - H a m a s c h i e d e l a r e s t i t u z i o n e , n e l l ' a m b i t o d e i n e g o z i a t i i n c o r s o i n E g i t t o p e r i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i , d e i c o r p i d i Y a h y a S i n w a r , l ' i d e a t o r e d e l l ' a t t a c c o d e l 7 o t t o b r e , e d i s u o f r a t e l l o M u h a m m a d , a n c h ' e g l i e l i m i n a t o d o p o a v e r a s s u n t o i l r u o l o d i l e a d e r d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a . L o r i p o r t a i l W a l l S t r e e t J o u r n a l , c i t a n d o m e d i a t o r i a r a b i , s o t t o l i n e a n d o c h e s i t r a t t a d i u n a r i c h i e s t a c h e I s r a e l e h a g i à r e s p i n t o i n p a s s a t o .