T e l A v i v , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - G r e t a T h u n b e r g e a l t r i a t t i v i s t i d e l l a f l o t t i g l i a S u m o u d s a r a n n o r i m p a t r i a t i o g g i d a I s r a e l e n e i l o r o P a e s i . L o s c r i v e Y n e t N e w s . L a G r e c i a i n v i e r à u n a e r e o p e r 2 7 d e i s u o i c i t t a d i n i e p e r T h u n b e r g . A n c h e l a S l o v a c c h i a i n v i e r à u n a e r e o p e r 1 0 a t t i v i s t i d e l l a f l o t t i g l i a c h e s o n o c i t t a d i n i d i q u e l P a e s e . T u t t i i v o l i s a r a n n o a s p e s e d e i P a e s i c h e l i h a n n o i n v i a t i .