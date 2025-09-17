T o k y o , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P e r o r a i l G i a p p o n e n o n r i c o n o s c e r à u n o S t a t o p a l e s t i n e s e , p r o b a b i l m e n t e p e r m a n t e n e r e l e r e l a z i o n i c o n g l i S t a t i U n i t i e d e v i t a r e u n i r r i g i d i m e n t o d e l l ' a t t e g g i a m e n t o d i I s r a e l e . L o h a r i f e r i t o i l q u o t i d i a n o A s a h i , c i t a n d o f o n t i g o v e r n a t i v e . I l p r i m o m i n i s t r o g i a p p o n e s e S h i g e r u I s h i b a s a l t e r à l ' i n c o n t r o d e l 2 2 s e t t e m b r e s u l l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i t r a I s r a e l e e i p a l e s t i n e s i d u r a n t e l a r i u n i o n e d e l l e N a z i o n i U n i t e a N e w Y o r k , h a a f f e r m a t o i l g i o r n a l e g i a p p o n e s e . G l i S t a t i U n i t i a v e v a n o s p i n t o i l G i a p p o n e a r i n u n c i a r e a l r i c o n o s c i m e n t o d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e a t t r a v e r s o d i v e r s i c a n a l i d i p l o m a t i c i , m e n t r e i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i f r a n c e s e J e a n - N o e l B a r r o t a v e v a f o r t e m e n t e s o l l e c i t a t o l a s u a c o n t r o p a r t e g i a p p o n e s e a r i c o n o s c e r l o , h a r i f e r i t o l a s c o r s a s e t t i m a n a l ' a g e n z i a d i s t a m p a K y o d o . I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i T a k e s h i I w a y a h a d i c h i a r a t o i e r i i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a c h e i l G i a p p o n e s t a c o n d u c e n d o u n a " v a l u t a z i o n e c o m p l e t a , c h e c o m p r e n d e t e m p i e m o d a l i t à a p p r o p r i a t e , d e l l a q u e s t i o n e d e l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e " .