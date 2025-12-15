B e i r u t , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L ' a e r o n a u t i c a m i l i t a r e i s r a e l i a n a h a s g a n c i a t o u n a b o m b a s o n i c a d u r a n t e l e o p e r a z i o n i d e l l a f o r z a U n i f i l n e l s u d d e l L i b a n o . L o h a r e s o n o t o l a r e t e l i b a n e s e A l - M a y a d e e n , a f f i l i a t a a H e z b o l l a h , p r e c i s a n d o c h e u n a e r e o d e l l e I d f h a s g a n c i a t o u n a b o m b a s o n i c a n e l l a c i t t à d i A l - A d a i s s e h . L a r e t e h a a f f e r m a t o c h e l a b o m b a è s t a t a s g a n c i a t a d u r a n t e o p e r a z i o n i c o n g i u n t e d i u n a s q u a d r a m u n i c i p a l e e d e l l e f o r z e U n i f i l .