G a z a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - V e n t u n o p a l e s t i n e s i s o n o s t a t i u c c i s i d a l f u o c o i s r a e l i a n o d a s t a m a t t i n a . L o h a n n o r i f e r i t o f o n t i o s p e d a l i e r e d i G a z a a d a l J a z e e r a . Q u a t t r o p a l e s t i n e s i , t r a c u i d u e m i n o r e n n i , s o n o m o r t i p e r f a m e n e l l ' u l t i m o g i o r n o , h a r i f e r i t o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d e l l a S t r i s c i a g e s t i t o d a H a m a s . S e c o n d o i f u n z i o n a r i s a n i t a r i d e l l ' e n c l a v e , f i n o r a 2 0 1 p e r s o n e s o n o m o r t e a c a u s a d e l l a m a l n u t r i z i o n e , t r a c u i 9 8 m i n o r e n n i .