R i a d , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e d e v e a g i r e p e r c o n t r a s t a r e " l ’ a g g r e s s i o n e i s r a e l i a n a " d o p o l ’ a t t a c c o a D o h a . L o h a d e t t o i l p r i n c i p e e r e d i t a r i o s a u d i t a M o h a m m e d b i n S a l m a n , p a r l a n d o a l C o n s i g l i o d e l l a S h u r a s a u d i t a , d o v e h a s o t t o l i n e a t o c h e i l s u o P a e s e " r e s p i n g e " l ' a t t a c c o i s r a e l i a n o c o n t r o i f u n z i o n a r i d i H a m a s i n Q a t a r e c o n d a n n a l a g u e r r a d i I s r a e l e c o n t r o G a z a . " G a z a è t e r r i t o r i o p a l e s t i n e s e e i d i r i t t i d e l s u o p o p o l o s o n o i n a l i e n a b i l i e n o n p o s s o n o e s s e r e v i o l a t i d a a l c u n a a g g r e s s i o n e " , h a a g g i u n t o .