R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " R i c o r d a t e m e s i f a l ' i n v i t o a l l a r i v o l t a s o c i a l e d a p a r t e d i u n n o t o l e a d e r s i n d a c a l e ? O g g i c o n l e p i a z z e i n f e r m e n t o , l e s t r a d e , i p o r t i , l e s t a z i o n i b l o c c a t e c i s t i a m o l e n t a m e n t e a r r i v a n d o . E ' i g n o b i l e u s a r e c o m e p r e t e s t o p e r a t t a c c a r e i l G o v e r n o i b i m b i m o r t i a G a z a e l a l i b e r t à d e l l a P a l e s t i n a . L e c i t o i n v e c e c o n t r a s t a r e p o l i t i c h e s o c i a l i c h e n o n s i c o n d i v i d o n o m a u t i l i z z a n d o a r g o m e n t i d i a l e t t i c i o n e s t i , c o m e s e m p r e h a f a t t o i l s i n d a c a t o e c h e o r a s e m b r a a v e r d i m e n t i c a t o " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a e d e x m a g i s t r a t o S i m o n e t t a M a t o n e .