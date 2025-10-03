Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Hanno una clamorosa paura del popolo, che loro invocano solo strumentalmente. Le imponenti manifestazioni di questi giorni fanno dire al sottosegretario Durigon che bisogna rimettere mano alla legge sugli scioperi: ci sembra che la risposta venga dalla piazza stessa, non vi azzardate a toccare i diritti dei lavoratori a partire dal diritto di sciopero". Così il capogruppo di Avs in commissione lavoro alla Camera Franco Mari.
Mo: Mari (Avs), 'destra ha paura del popolo, non si azzardi a toccare diritti'
3 ottobre, 2025 • 17:15