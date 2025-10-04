R o m a , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D a m e m a i n e s s u n a p a r o l a c o n t r o c h i s c i o p e r a p e r c h é s o n o u n l i b e r a l d e m o c r a t i c o ; n e l l e l i b e r a l d e m o c r a z i e c ' è d i r i t t o d i s c i o p e r o . N o n c o n d i v i d i a m o m o d a l i t à e r a g i o n i d e l l e m a n i f e s t a z i o n i d i i e r i e o g g i , m a l e m a n i f e s t a z i o n i d i p e n s i e r o , s e p a c i f i c h e , v a n n o s e m p r e r i s p e t t a t e p e r c h é s o n o i l c a r d i n e d e l l e s o c i e t à l i b e r a l d e m o c r a t i c h e . L e s t e s s e c h e n o i a m i a m o e c h e s o n o s o t t o a t t a c c o d a t e o c r a z i e , d i t t a t u r e , “ d e m o c r a t u r e ” , r e g i m i e f o n d a m e n t a l i s m i c o m e q u e l l o d e i t a g l i a g o l e d i H a m a s . D e t t o q u e s t o , i n I t a l i a c i s o n o r e g o l e c h e d i s c i p l i n a n o g l i s c i o p e r i e q u e l l o d i i e r i l e h a v i o l a t e " . C o s ì L u i g i M a r a t t i n , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o , d u r a n t e u n i n t e r v e n t o n e l c o r s o d i O m n i b u s , p r o g r a m m a i n o n d a s u l a 7 . " S e l o s c i o p e r o f o s s e s t a t o c o n t r o H a m a s , g i a c c h é l a t r a g e d i a d e l a P a l e s t i n a è H a m a , a v r e i p a r t e c i p a t o : g l i s f o r z i d i c h i a m a l a d e m o c r a z i a d e v o n o e s s e r e p e r l i b e r a r e l a P a l e s t i n a d a H a m a s " , h a a g g i u n t o M a r a t t i n , c h e h a r i c o r d a t o : " n o i d o m a n i , a V e r o n a , o r g a n i z z i a m o u n c o n v e g n o d o v e o s p i t i a m o d i s s i d e n t i p a l e s t i n e s i a n t i - H a m a s , d a l t i t o l o ' T e r r o r i s m o è d o l o r e ' " .