R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l p i a n o d i p a c e i n M e d i o O r i e n t e è s o s t e n u t o d a t u t t i g l i S t a t i a r a b i , d a l P a p a , d a I s r a e l e , d a g l i S t a t i U n i t i , d a l l ’ A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e , d a l l ’ O n u , d a i p a e s i e u r o p e i , d a l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . O r a a s p e t t i a m o c h e n e p e n s a n o a l c u n i p a r t i t i p o l i t i c i i t a l i a n i . S e d o m a n i a l d i b a t t i t o a l l a C a m e r a v e r r à p r e s e n t a t a , d a c h i u n q u e , u n a m o z i o n e c h e a p p o g g i a i l p i a n o i l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o l a v o t e r à c o n v i n t a m e n t e " . C o s ì , i n u n p o s t s u i s o c i a l , i l d e p u t a t o e S e g r e t a r i o d e l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o L u i g i M a r a t t i n .