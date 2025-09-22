W a s h i n g t o n , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - M a l t a a n n u n c e r à i l r i c o n o s c i m e n t o f o r m a l e d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e a l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e a N e w Y o r k . L o h a d i c h i a r a t o l ' u f f i c i o d e l p r i m o m i n i s t r o m a l t e s e , d o p o c h e i e r i G r a n B r e t a g n a , C a n a d a , A u s t r a l i a e P o r t o g a l l o h a n n o r i c o n o s c i u t o u n o S t a t o p a l e s t i n e s e , u n a d e c i s i o n e v o l t a a p r o m u o v e r e u n a s o l u z i o n e a d u e S t a t i p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a a G a z a . A n c h e l a F r a n c i a e d i v e r s i a l t r i S t a t i p r e n d e r a n n o o g g i l a s t e s s a d e c i s i o n e .