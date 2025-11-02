R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ B a s t a a i d e l i r i e a l l e f a r n e t i c a z i o n i a n t i s e m i t e M o h a m m e d H a n n o u n , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e p a l e s t i n e s i i n I t a l i a . I n f a t t i , i e r i n o n o s t a n t e i l D a s p o d e c i s o d a l l a Q u e s t u r a d i M i l a n o , d a S e s t o S a n G i o v a n n i è t o r n a t o a d i n n e g g i a r e a l l e a t r o c i e s e c u z i o n i s o m m a r i e d i p r e s u n t i c o l l a b o r a z i o n i s t i d i I s r a e l e , a f f e r m a n d o a d d i r i t t u r a c h e s o n o l e g i t t i m e . N o n b a s t a : h a a t t a c c a t o g i o r n a l i s t i e l a l i b e r a i n f o r m a z i o n e c o n l ’ a c c u s a d i e s s e r e ' f a s c i s t i ' . V e r i e p r o p r i d e l i r i v e r s o c u i c o n t i n u i a m o a c h i e d e r e u n a f e r m i s s i m a c o n d a n n a d a p a r t e d i t u t t i i p a r t i t i , a p a r t i r e d a P d e M 5 S c h e s o n o s t a t i t r o p p o i n d u l g e n t i e a m b i g u i . R i c o r d i a m o , i n f a t t i , c h e g r a z i e a l o r o H a n n o u n h a a v u t o l a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e a l P a r l a m e n t o e d i p a r l a r e . U n o l t r a g g i o a i l u o g h i s i m b o l o d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a e d e l l a l i b e r t à . F r a t e l l i d ’ I t a l i a c o n t i n u a a c h i e d e r e p r o v v e d i m e n t i c o n t r o H a n n o u n c h e v a e s p u l s o d a l l ’ I t a l i a ” . L o a f f e r m a L u c i o M a l a n , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l S e n a t o .