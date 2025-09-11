R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m i a m o a n o m e d e i d e p u t a t i e d e i s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a p r o f o n d a s o l i d a r i e t à a l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , o g g i o g g e t t o d a p a r t e d e l M 5 S d i a c c u s e o f f e n s i v e e i n f a m a n t i n e l c o r s o d e l l a s u a i n f o r m a t i v a i n P a r l a m e n t o . E s s e r e e t i c h e t t a t o i n S e n a t o c o m e ’ i n f l u e n c e r p a g a t o d a I s r a e l e ’ e p o i a l l a C a m e r a ‘ c o m p l i c e d i u n G o v e r n o g e n o c i d a ’ r a p p r e s e n t a u n a t t a c c o n o n s o l o a l l a s u a p e r s o n a , m a a n c h e a l l e s t e s s e i s t i t u z i o n i . S i m i l i i n s i n u a z i o n i s o n o i n a c c e t t a b i l i e l e d o n o l a d i g n i t à d e l d i b a t t i t o p a r l a m e n t a r e " . L o a f f e r m a n o i c a p i g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l S e n a t o e a l l a C a m e r a , L u c o M a l a n e G a l e a z z o B i g n a m i . " R i n n o v i a m o d u n q u e i l n o s t r o s o s t e g n o a l m i n i s t r o T a j a n i - a g g i u n g o n o - e c e n s u r i a m o f e r m a m e n t e l e p a r o l e d e g l i e s p o n e n t i C i n q u e s t e l l e , r i b a d e n d o l a n e c e s s i t à c h e i l c o n f r o n t o i s t i t u z i o n a l e n e l l e A u l e p a r l a m e n t a r i s i a s e m p r e i m p r o n t a t o a l r i s p e t t o , a l l a r e s p o n s a b i l i t à e a l l a c o n d a n n a d i o g n i f o r m a d i v i o l e n z a o d i f f a m a z i o n e " .