R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I e r i l e o p p o s i z i o n i h a n n o o c c u p a t o l ’ a u l a r e c l a m a n d o l a p r e s e n z a d e l m i n i s t r o C r o s e t t o p e r c h i a r i r e c o m e i l g o v e r n o g a r a n t i s c a l a s i c u r e z z a d e l l a F l o t i l l a . O g g i , p e r ò , c o n s t a t i a m o c h e l a m e t à d i l o r o n o n f o s s e p r e s e n t e . E ' f o r s e q u e s t a l a s e r i e t à d e g l i a t t i p o l i t i c i d e l l a s i n i s t r a e i l g r a n d e i n t e r e s s e m i l l a n t a t o p e r l a c a u s a p a l e s t i n e s e ? " . C o s ì M a u r o M a l a g u t i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a . " A d e s s o i P r o - p a l a n n u n c i a n o a n c h e c h e c o n u n a m o b i l i t a z i o n e p e r m a n e n t e o c c u p e r a n n o 1 0 0 p i a z z e d ’ I t a l i a , l a s c i a n d o p r e s a g i r e d i s a g i a i t r a s p o r t i , s o p r a t t u t t o a d a n n o d i q u e g l i i t a l i a n i c h e o g n i g i o r n o s o n o i n v i a g g i o p e r l a v o r o . B e n e h a f a t t o l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i a r i c o r d a r e c h e i d e p u t a t i s o n o p a g a t i p e r l a v o r a r e p e r l o S t a t o e n o n i l c o n t r a r i o " . c o n c l u d e .