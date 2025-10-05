R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a l l a g i o r n a l i s t a d e l l ’ A d n k r o n o s i n t i m i d i t a i e r i d u r a n t e i l c o r t e o p e r G a z a a R o m a . U n a m a n i f e s t a z i o n e p a c i f i c a c h e h a v i s t o u n m i l i o n e d i p e r s o n e i n p i a z z a . N o n p u ò e s s e r e s p o r c a t a d a d e p r e c a b i l i a t t i d i p o c h i . N e l l a t r a g e d i a p a l e s t i n e s e c ’ è a n c h e l a s t r a g e d i g i o r n a l i s t i c h e v e n g o n o c o l p i t i p e r c h é c o n i l l o r o l a v o r o d o c u m e n t a n o i l m a s s a c r o d e l l a S t r i s c i a : m i n a c c i a n d o i g i o r n a l i s t i i n I t a l i a n o n s i a i u t a l a c a u s a d e l l a P a l e s t i n a ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i .