R o m a , 1 2 o t t ( A d n k r o n o s ) - “ I l m i n i s t r o R o c c e l l a u n a n e p e n s a e c e n t o n e s b a g l i a . N o n s o l o d à u n a l e t t u r a s t r u m e n t a l e e p r o v i n c i a l e d e l r i c o r d o d e l l ’ O l o c a u s t o a n c h e a t t r a v e r s o l e g i t e s c o l a s t i c h e n e i c a m p i d i c o n c e n t r a m e n t o , m a s e m b r a v o l e r s m i n u i r e i l r u o l o d e l n a z i f a s c i s m o c h e u n s e c o l o f a h a p i a n i f i c a t o l o s t e r m i n i o p r o g r a m m a t i c o d e g l i e b r e i i n E u r o p a " . L o d i c e R i c c a r d o M a g i . " R o c c e l l a n o n s i a r r a m p i c h i s u g l i s p e c c h i : è a n c h e n e l r i c o r d o d e l l a S h o a h e n e l r i p u d i o d e i f a s c i s m i , g r a z i e a p p u n t o a i n i z i a t i v e c o m e l e v i s i t e a d A u s c h w i t z , c h e è m a t u r a t a n e l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i l a f e r m a c o n t r a r i e t à a l m a s s a c r o d i G a z a e a l r i f i u t o d e l l a g u e r r a i n o g n i s u a f o r m a . E d è p r o p r i o g r a z i e a l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l f a t t o c h e q u e s t o o r r o r e a v v e n n e c o n l a c o m p l i c i t à d e l l e s o c i e t à d i a l l o r a , c h e o g g i l e p e r s o n e s c e n d o n o i n p i a z z a e d i c o n o “ m a i p i ù ” " , c o n c l u d e i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a .