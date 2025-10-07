R o m a , 7 o t t ( A d n k r o n o s ) - " I l 7 o t t o b r e d e l 2 0 2 3 è s t a t a s c r i t t a u n a d e l l e p a g i n e p i ù n e r e d e l l ’ u m a n i t à . L ’ a t t a c c o d i H a m a s h a p r o v o c a t o c e n t i n a i a d i v i t t i m e i s r a e l i a n e m e n t r e c i s o n o a n c o r a p e r s o n e t e n u t e i n o s t a g g i o c h e v a n n o l i b e r a t e s u b i t o " . L o d i c e R i c c a r d o M a g i . " L a r i s p o s t a s m i s u r a t a e i n g i u s t i f i c a b i l e d i I s r a e l e , c h e c o n t i n u a a n c o r a o g g i i l m a s s a c r o d i d e c i n e d i m i g l i a i a d i c i v i l i p a l e s t i n e s i , h a r i s v e g l i a t o u n o d i o a n t i s e m i t a c h e s p e r a v a m o a v e r d i m e n t i c a t o . O g g i c ’ è u n o s p i r a g l i o d i p a c e c h e v a p e r s e g u i t o , c o n i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i e l a f i n e d e i b o m b a r d a m e n t i s u l l a S t r i s c i a , p e r c h é d i q u e s t a p a g i n a b u i a v a s c r i t t a l a p a r o l a f i n e q u a n t o p r i m a " , c o n c l u d e M a g i .