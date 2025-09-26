R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ N e l s u o m e s s a g g i o a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a h a r i c o n o s c i u t o l ’ a l t o v a l o r e u m a n i t a r i o d e l l a m i s s i o n e , c h e n o n è s o l o i l t r a s p o r t o d i a i u t i a l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a , m a è u n a m o b i l i t a z i o n e d i c i t t a d i n i d i 4 4 P a e s i d i v e r s i c o n t r o i l m a s s a c r o c h e s t a a v v e n e n d o s u l l a S t r i s c i a e c o n t r o l e v i o l a z i o n i r e i t e r a r e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . " L ’ a p p e l l o e l a p r o p o s t a d i m e d i a z i o n e d i M a t t a r e l l a n o n a r r i v a n o a c a s o e s o t t o l i n e a n o l a g r a v i t à d e l l a s i t u a z i o n e , c o m e d i m o s t r a l ’ i n v i o d i d u e f r e g a t e d a p a r t e d e l g o v e r n o i t a l i a n o , s e g n a l e c h e c ’ è u n a s e r i a p r e o c c u p a z i o n e p e r u n a r e a z i o n e s c o n s i d e r a t a d a p a r t e d e l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o . E ’ n e c e s s a r i o c h e N e t a n y a h u g a r a n t i s c a u n e f f e t t i v o c a n a l e u m a n i t a r i o , c o s ì d a c o n s e n t i r e l a c o n s e g n a d e g l i a i u t i a l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a e c e r c a r e d i s a l v a g u a r d a r e a l m e n o q u e l p o c o c h e r e s t a d e l l a d e m o c r a z i a i s r a e l i a n a . D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a , s a r e b b e o p p o r t u n o c h e i P r e s i d e n t i d i C a m e r a e S e n a t o L o r e n z o F o n t a n a e I g n a z i o L a R u s s a r i v o l g e s s e r o u n a p p e l l o a l l a K n e s s e t a f f i n c h é s i o p p o n g a a q u a l s i a s i t e n t a t i v o d e l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o d i c o l p i r e F l o t t i l a , d o v e s o n o p r e s e n t i p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i e d e u r o p e i , l a c u i i n c o l u m i t à v a t u t e l a t a i n s i e m e a q u e l l a d e l l e a l t r e p e r s o n e a b o r d o ” . “ L ’ a u s p i c i o è c h e s i c o n t i n u i a p e r c o r r e r e l a s t r a d a d e l l a m e d i a z i o n e e d e l d i a l o g o . L ’ i n i z i a t i v a d e l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a e i l t e n t a t i v o d e i c a r d i n a l i Z u p p i e P i z z a b a l l a n o n v a n n o f a t t i c a d e r e n e l v u o t o ” , c o n c l u d e M a g i .