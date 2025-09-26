Roma, 26 set. (Adnkronos) - Nel suo messaggio alla Global Sumud Flotilla, il presidente Mattarella ha riconosciuto lalto valore umanitario della missione, che non è solo il trasporto di aiuti alla popolazione di Gaza, ma è una mobilitazione di cittadini di 44 Paesi diversi contro il massacro che sta avvenendo sulla Striscia e contro le violazioni reiterare del diritto internazionale". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Lappello e la proposta di mediazione di Mattarella non arrivano a caso e sottolineano la gravità della situazione, come dimostra linvio di due fregate da parte del governo italiano, segnale che cè una seria preoccupazione per una reazione sconsiderata da parte dellesercito israeliano. E necessario che Netanyahu garantisca un effettivo canale umanitario, così da consentire la consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza e cercare di salvaguardare almeno quel poco che resta della democrazia israeliana. Da questo punto di vista, sarebbe opportuno che i Presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa rivolgessero un appello alla Knesset affinché si opponga a qualsiasi tentativo dellesercito israeliano di colpire Flottila, dove sono presenti parlamentari italiani ed europei, la cui incolumità va tutelata insieme a quella delle altre persone a bordo. Lauspicio è che si continui a percorrere la strada della mediazione e del dialogo. Liniziativa del presidente Mattarella e il tentativo dei cardinali Zuppi e Pizzaballa non vanno fatti cadere nel vuoto, conclude Magi.