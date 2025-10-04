R o m a , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ N e t a n y a h u o r a n o n h a p i ù s c u s e , d e v e i n t e r r o m p e r e i b o m b a r d a m e n t i e l a s t r a g e d e v e f i n i r e , i n s i e m e a l l ’ i m p e g n o d i H a m a s d i r i l a s c i a r e t u t t i g l i o s t a g g i e d e v e i n i z i a r e u n d i a l o g o v e r o . I l p i a n o d i T r u m p è p i e n o d i i n c o g n i t e p e r c h è n o n p u ò n o n e s s e r c i u n c o i n v o l g i m e n t o d e i p a l e s t i n e s i c h e n o n p o s s o n o s t a r e a g u a r d a r e m e n t r e s i d e c i d e i l p r o p r i o f u t u r o . N e l f r a t t e m p o c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e i n I t a l i a c o n t i n u a n o a m a n i f e s t a r e p e r i l r i s p e t t o d e i d i r i t t i u m a n i e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e p e r l a c o s t r u z i o n e d i u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a . E M e l o n i n o n p u ò c o n t i n u a r e c o n q u e s t o o s c e n o v i t t i m i s m o : s o n o m a n i f e s t a z i o n i c o n t r o s p o n t a n e e c o n t r o l ’ i n a z i o n e e l a c o m p l i c i t à d e l s u o g o v e r n o : n é p r e n d a a t t o e i n i z i a l a v o r a r e d i p l o m a t i c a m e n t e p e r l a p a c e ” . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i p a r t e c i p a n d o a l c o r t e o d i R o m a .