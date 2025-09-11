T e l A v i v , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I s r a e l e v i v e s o t t o u n a d i t t a t u r a : g u a i a c o n t e s t a r e N e t a n y a h u . L o h a d e t t o i n u n ' i n t e r v i s t a a d A r m y R a d i o , A n a t A n g r e s t , m a d r e d i M a t a n A n g r e s t , u n o d e g l i o s t a g g i d e t e n u t i d a H a m a s , c h e h a a c c u s a t o i l g o v e r n o i s r a e l i a n o d i a v e r m e s s o a r e p e n t a g l i o l e t r a t t a t i v e p e r i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i . I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o è u n u o m o f r e d d o n e i c o n f r o n t i d e i s u o i c i t t a d i n i , h a a g g i u n t o , c r i t i c a n d o l a m a n c a n z a d i c o m u n i c a z i o n e d e l g o v e r n o c o n l e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i . Q u a n d o l e è s t a t o c h i e s t o s e s a p e r c h é i f u n z i o n a r i d e l l ' I d f n o n s i e s p r i m o n o p u b b l i c a m e n t e c o n t r o l a g u e r r a , l a A n g r e s t h a r i s p o s t o c h e t u t t o d i p e n d e d a l l e d e c i s i o n i d i u n s o l o u o m o : " T u t t i c o l o r o c h e f i n o r a s i s o n o e s p r e s s i a f a v o r e d i u n a c c o r d o s o n o s t a t i l i c e n z i a t i e s o s t i t u i t i : v i v i a m o s o t t o u n a d i t t a t u r a " . " P r o p r i o q u a n d o l a s q u a d r a d i H a m a s a v r e b b e p o t u t o a c c e t t a r e l ' a c c o r d o s u l t a v o l o , è s t a t o f a t t o u n t e n t a t i v o d i e l i m i n a r l i " , h a d e t t o a n c o r a l a A n g r e s t : " È o v v i o c h e i l p r i m o m i n i s t r o n o n è i n t e r e s s a t o a u n a c c o r d o o a p o r r e f i n e a l l a g u e r r a , n o n o s t a n t e i l p r e z z o e l e v a t o d e l l e v i t e d e i s o l d a t i e d i q u e l l e d e g l i o s t a g g i c h e s i c o n s u m a n o " .