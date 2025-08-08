R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " N e t a n y a h u e i l s u o g o v e r n o d i p a z z i c r i m i n a l i c o m e S m o t r i c h h a n n o g e t t a t o l a m a s c h e r a : d i c h i a r a n o e s p l i c i t a m e n t e c h e i l l o r o o b i e t t i v o è d i s t r u g g e r e s u l t e r r e n o o g n i p r e s u p p o s t o d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e o c c u p a n d o n e i t e r r i t o r i , s i a a G a z a c h e i n C i s g i o r d a n i a , e d e p o r t a n d o n e l a p o p o l a z i o n e " . L o a f f e r m a n o i c a p i g r u p p o d e l l e C o m m i s s i o n i E s t e r i e D i f e s a d i C a m e r a e S e n a t o , F r a n c e s c o S i l v e s t r i , A r n a l d o L o m u t i e B r u n o M a r t o n . " U n p i a n o c o s ì f o l l e d a s c a n d a l i z z a r e p e r f i n o i g e n e r a l i d e l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o . S a r à u n a s t r a g e c o m p l e t a , u n o s t e r m i n i o , s a r à i l c o m p i m e n t o d e l g e n o c i d i o . D i f r o n t e a q u e s t e a m m i s s i o n i i l g o v e r n o M e l o n i p e n s a d i c o n t i n u a r e a n e g a r e l a r e a l t à ? O s i d e c i d e r à a c h i e d e r e c h e l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e f e r m i q u e s t i f o l l i m a c e l l a i ? L ’ I t a l i a p r o p o n g a a l l ’ O n u d i d i s c u t e r e l ’ i n v i o d e i C a s c h i B l u p e r i m p o r r e a I s r a e l e d i f e r m a r e l a s u a p a z z i a g e n o c i d a ” .