R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ P i e n a s o l i d a r i e t à a l l a g i o r n a l i s t a m i n a c c i a t a i e r i a R o m a d u r a n t e i l c o r t e o p r o G a z a , e a t u t t a l ’ A d n k r o n o s . I m p e d i r e a u n a c r o n i s t a d i s v o l g e r e i l p r o p r i o l a v o r o è i n a c c e t t a b i l e . L a l i b e r t à d i s t a m p a v a s e m p r e d i f e s a e t r o v o d o v e r o s o r i n g r a z i a r e t u t t i i g i o r n a l i s t i c h e i n q u e s t e o r e , p u r i n c o n t e s t i m o l t o d i f f i c i l i , s t a n n o s v o l g e n d o i l p r o p r i o l a v o r o ” . L o a f f e r m a M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i .