R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a c c o r d o s u l l a p r i m a f a s e d e l p i a n o a m e r i c a n o è u n a g r a n d e n o t i z i a e d u n p r i m o f o n d a m e n t a l e p a s s o v e r s o u n a p a c e d u r a t u r a . O r a l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e h a i l d o v e r e d i s o s t e n e r e q u e s t o p r o c e s s o e f a r e o g n i s f o r z o d i p l o m a t i c o a f f i n c h é s i r a g g i u n g a u n a c c o r d o d e f i n i t i v o c h e p e r m e t t a a g l i i s r a e l i a n i e d a i p a l e s t i n e s i d i v i v e r e i n s i e m e n e l l e l o r o t e r r e e c o s t r u i r e l e c o n d i z i o n i p e r a p p l i c a r e i l p r i n c i p i o ‘ d u e p o p o l i d u e s t a t i ’ . C i a u g u r i a m o o r a c h e a n c h e i n I t a l i a s i s m e t t a d i s o f f i a r e s u l f u o c o e a l i m e n t a r e s t r u m e n t a l m e n t e l e t e n s i o n i ” . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i .