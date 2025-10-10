R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a r a t i f i c a d e l l ’ a c c o r d o è u n g r a n d i s s i m o p a s s o a v a n t i . O r a è f o n d a m e n t a l e s o s t e n e r e q u e s t o p r o c e s s o e c h e l ’ U n i o n e E u r o p e a , i n s i e m e a U s a e p a e s i a r a b i l a v o r i n o p e r c r e a r e l e c o n d i z i o n i d i u n a v e r a p a c e c h e p e r m e t t a a g l i i s r a e l i a n i e d a i p a l e s t i n e s i d i v i v e r e i n s i e m e n e l l e l o r o t e r r e e a p p l i c a r e c o n c r e t a m e n t e i n f u t u r o i l p r i n c i p i o ‘ d u e p o p o l i d u e s t a t i ’ . L ’ I t a l i a f a r à l a p r o p r i a p a r t e e s a r e b b e o p p o r t u n o r i p o r t a r e i l d i b a t t i t o p o l i t i c o a d u n c o n f r o n t o s e r i o e c o s t r u t t i v o , n o n p i ù s t r u m e n t a l e e d i d e o l o g i c o , s u l M e d i o O r i e n t e . O g g i f i n a l m e n t e c ’ è u n a c o n c r e t a s p e r a n z a d i p a c e : b i s o g n a s m e t t e r e d i s o f f i a r e s u l f u o c o e a l i m e n t a r e t e n s i o n i i n u t i l i e p e r i c o l o s e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i .