R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S t i a m o v i v e n d o u n c l i m a d ’ o d i o . S t i a m o c o n t i n u a n d o a d e s c r i v e r e l ’ a v v e r s a r i o p o l i t i c o , c h i h a i d e e d i v e r s e n o n c o m e u n a v v e r s a r i o c o n c u i c o n f r o n t a r s i a n c h e d u r a m e n t e , m a s o l o c o n l a f o r z a e l a b o n t à d e l l e i d e e , m a c o m e i l n e m i c o d a a b b a t t e r e , i l m a l e a s s o l u t o . E ’ p e r q u e s t o c h e i l c l i m a d i v e n t a b a r b a r o . D o b b i a m o r i c o r d a r e c h e l e p a r o l e h a n n o u n a l o r o s o s t a n z a , m a i n v e c e d i i n c a t t i v i r c i d o v r e m m o t u t t i , c o n r e s p o n s a b i l i t à , t e s t i m o n i a r e l a b o n t à d e l l a p o l i t i c a , a l t r i m e n t i l a g e n t e c o n t i n u e r à a n o n a n d a r e a v o t a r e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i a R t l 1 0 2 , 5 .