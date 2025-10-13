R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i è u n a g i o r n a t a s t o r i c a , m a l a s t r a d a p e r a r r i v a r e a d u n a p a c e v e r a e d u r a t u r a è a n c o r a l u n g a . P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e n o n d i v i d e r s i e n o n a l i m e n t a r e t e n s i o n i , m a l a v o r a r e p e r f a v o r i r e q u e s t o p e r c o r s o f i n o a d a p p l i c a r e i l p r i n c i p i o d e i ‘ d u e p o p o l o d u e s t a t i ’ . F o n d a m e n t a l e p e r l a s t a b i l i t à d e l M e d i o O r i e n t e e p e r l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a s a r à a n c h e l ’ i m p e g n o d e l l ’ I t a l i a e d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a , i n s i e m e a U s a e p a e s i a r a b i ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i .