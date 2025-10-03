R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L o s c i o p e r o d i o g g i c o n f e r m a c h e M a u r i z i o L a n d i n i h a t r a s f o r m a t o l a C g i l i n u n c e n t r o s o c i a l e . D i m e n t i c a t a c o m p l e t a m e n t e l a r a p p r e s e n t a n z a d e i l a v o r a t o r i , l ’ u n i c o o b i e t t i v o è a l z a r e l a t e n s i o n e s o c i a l e , c o n u n a c o s t a n t e o s t i l i t à i d e o l o g i c a v e r s o i l g o v e r n o . L a g i o r n a t a o d i e r n a n o n a g g i u n g e n u l l a a l l a q u e s t i o n e m e d i o o r i e n t a l e , m a f a m o l t o m a l e a g l i i t a l i a n i " . C o s ì l a d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a Y l e n j a L u c a s e l l i .