R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i d i c e : ' f a r a n n o s a l t a r e l a p a c e ' . M a q u a l e p a c e ? Q u e l l a d e l ' p i a n o T r u m p ' , c h e n o n è u n p i a n o d i p a c e m a u n e l e n c o d i d i k t a t i s r a e l i a n i ? A l t r o c h e f a r r a g i o n a r e H a m a s : è u n a p r o v o c a z i o n e d e l i b e r a t a , u n ’ o p e r a z i o n e d i p r o p a g a n d a c h e M e l o n i b e n c o n o s c e . E p p u r e h a t r o v a t o a c h i d a r e l a c o l p a , c o m e s e m p r e : l a F l o t i l l a d e l l a S u m u d " . L o s c r i v e s u i s u o i c a n a l i s o c i a l l a s e n a t r i c e M 5 s S a b r i n a L i c h e r i . " C o m e p u ò u n a m i s s i o n e p o r t a t a a v a n t i d a a t t i v i s t i d i s a r m a t i - p r o s e g u e - ' f a r s a l t a r e l a p a c e ' ? L a v e r i t à è c h e l a p a c e s o n o l o r o , è l a F l o t i l l a . S e d a v v e r o q u a l c o s a ' s a l t a ' , è i l m i t o d e l l a l o r o ( f i n t a ) p a c e , f a t t a d i a c c o r d i c o m m e r c i a l i t r a T r u m p e N e t a n y a h u , s e n z a c o i n v o l g e r e l a c o n t r o p a r t e p a l e s t i n e s e " . " A t t r i b u i r e i l f a l l i m e n t o d e l c o s i d d e t t o p i a n o d i p a c e a l l a F l o t i l l a è r i p u g n a n t e . G l i a t t i v i s t i c h i e d o n o c o r r i d o i u m a n i t a r i e l a f i n e d e l l ’ a s s e d i o g e n o c i d a . L a ' p a c e ' d i T r u m p e N e t a n y a h u i n v e c e e s c l u d e i p a l e s t i n e s i , c a n c e l l a H a m a s e p e r f i n o l e v i t t i m e d e i b o m b a r d a m e n t i d e l l ’ I d f . L a v e r a p a c e n o n s i c o s t r u i s c e c o l f i l o s p i n a t o , m a r o m p e n d o g l i a s s e d i " , c o n c l u d e .