B e i r u t , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a c o n t i n u a z i o n e d e g l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i c o n t r o i l L i b a n o c o s t i t u i s c e u n a " p a l e s e v i o l a z i o n e d e l l a d i c h i a r a z i o n e d i ' c e s s a z i o n e d e l l e o s t i l i t à ' d e l n o v e m b r e s c o r s o , d e l l a r i s o l u z i o n e 1 7 0 1 d e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e e d e i p r i n c i p i e d e l l e d i s p o s i z i o n i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . L o h a s c r i t t o s u X i l p r i m o m i n i s t r o l i b a n e s e N a w a f S a l a m , i n s e g u i t o a g l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i d i i e r i . " L a c r e d i b i l i t à d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e è i n g i o c o - h a a g g i u n t o - D e v e i n t e r v e n i r e i m m e d i a t a m e n t e p e r c o s t r i n g e r e I s r a e l e a f e r m a r e q u e s t i a t t a c c h i e a r i s p e t t a r e l a s o v r a n i t à d e l L i b a n o e l a s i c u r e z z a d e i s u o i c i t t a d i n i " . I l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e l i b a n e s e h a r i f e r i t o c h e 4 p e r s o n e s o n o s t a t e u c c i s e e 1 7 f e r i t e , t r a c u i q u a t t r o b a m b i n i , i n s e g u i t o a g l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i d i m e r c o l e d ì .