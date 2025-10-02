B e i r u t , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D u e p e r s o n e s o n o s t a t e u c c i s e i n u n a t t a c c o i s r a e l i a n o n e l s u d d e l L i b a n o , n o n o s t a n t e i l c e s s a t e i l f u o c o d i n o v e m b r e t r a I s r a e l e e i l g r u p p o m i l i t a n t e H e z b o l l a h . " L ' a t t a c c o n e m i c o i s r a e l i a n o c h e h a p r e s o d i m i r a u n v e i c o l o s u l l a s t r a d a J a r m a k - K h a r d a l i h a c a u s a t o u n b i l a n c i o p r e l i m i n a r e d i d u e m o r t i e u n f e r i t o " , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e l i b a n e s e i n u n a n o t a . L ' a r e a d e l r a i d s i t r o v a a c i r c a 1 0 c h i l o m e t r i d a l c o n f i n e i s r a e l i a n o . I s r a e l e h a c o n t i n u a t o a e f f e t t u a r e a t t a c c h i q u a s i q u o t i d i a n i i n L i b a n o , a f f e r m a n d o d i p r e n d e r e d i m i r a o p e r a t i v i o s i t i d i H e z b o l l a h , n o n o s t a n t e l a t r e g u a p e r p o r r e f i n e a p i ù d i u n a n n o d i o s t i l i t à , c o m p r e s i d u e m e s i d i g u e r r a a p e r t a c o n i l g r u p p o s o s t e n u t o d a l l ' I r a n . H a i n o l t r e m a n t e n u t o t r u p p e i n c i n q u e a r e e d e l L i b a n o m e r i d i o n a l e c h e r i t i e n e s t r a t e g i c h e .