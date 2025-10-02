Beirut, 2 ott. (Adnkronos) - Due persone sono state uccise in un attacco israeliano nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco di novembre tra Israele e il gruppo militante Hezbollah. "L'attacco nemico israeliano che ha preso di mira un veicolo sulla strada Jarmak-Khardali ha causato un bilancio preliminare di due morti e un ferito", ha affermato il ministero della Salute libanese in una nota. L'area del raid si trova a circa 10 chilometri dal confine israeliano. Israele ha continuato a effettuare attacchi quasi quotidiani in Libano, affermando di prendere di mira operativi o siti di Hezbollah, nonostante la tregua per porre fine a più di un anno di ostilità, compresi due mesi di guerra aperta con il gruppo sostenuto dall'Iran. Ha inoltre mantenuto truppe in cinque aree del Libano meridionale che ritiene strategiche.
Mo: Libano, 2 morti in attacco israeliano nel sud
2 ottobre, 2025 • 06:05