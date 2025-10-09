T e l A v i v , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c ' è p e r s o n a c h e m e r i t i p i ù d i l u i i l p r e m i o N o b e l p e r l a p a c e e , c o s a a n c o r a p i ù i m p o r t a n t e , l ' e t e r n a g r a t i t u d i n e d e l p o p o l o d i I s r a e l e " . L o h a d e t t o i l l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e i s r a e l i a n o Y a i r L a p i d c o n g r a t u l a n d o s i c o n i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p p e r l ' a c c o r d o s u g l i o s t a g g i . " M i c o n g r a t u l o c o n l a s u a s q u a d r a , S t e v e W i t k o f f , J a r e d K u s h n e r , M a r c o R u b i o e T o n y B l a i r . M i c o n g r a t u l o c o n i l P r i m o M i n i s t r o N e t a n y a h u , c o n i c o m a n d a n t i e i s o l d a t i d e l l e F o r z e d i D i f e s a i s r a e l i a n e e , s o p r a t t u t t o , c o n l e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i , d e i l e o n i e d e l l e l e o n e s s e c h e n o n h a n n o p e r m e s s o a l m o n d o d i d i m e n t i c a r e , n e m m e n o p e r u n i s t a n t e " , h a d i c h i a r a t o L a p i d i n u n v i d e o .