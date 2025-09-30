R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L e i n d i s c r e z i o n i c h e s i r i n c o r r o n o d a s e t t i m a n e s u i c o l l e g a m e n t i t r a H a m a s e l ’ i n i z i a t i v a d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a t r o v a n o o g g i n u o v e c o n f e r m e c h e a r r i v a n o d a l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o s u l f a t t o c h e l a s o c i e t à s p a g n o l a p r o p r i e t a r i a d i d e c i n e d e l l e n a v i p a r t e c i p a n t i a l l a f l o t t i g l i a s i a a m m i n i s t r a t a d a S a i f A b u K a s h k , m e m b r o d i s p i c c o d e l l a P a l e s t i n i a n C o n f e r e n c e f o r P a l e s t i n i a n s A b r o a d ( P c p a ) , a s s o c i a z i o n e c r e a t a n e l 2 0 1 8 c o m e b r a c c i o i n t e r n a z i o n a l e d i H a m a s . S i t r a t t a d i u n r e t r o s c e n a i n q u i e t a n t e c h e g e t t a o m b r e s u l l ’ i n i z i a t i v a , a n c h e a l l a l u c e d e l l e r e c e n t i d i c h i a r a z i o n i d e g l i a t t i v i s t i c h e h a n n o s v e l a t o c h e l o s c o p o p r i m a r i o d e l l e n a v i è q u e l l o d i a n d a r e a l l o s c o n t r o c o n l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o f o r z a n d o i l b l o c c o " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a S a r a K e l a n y , r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o I m m i g r a z i o n e . " C o n i l p r e s i d e n t e B i g n a m i e l ’ o n o r e v o l e F i l i n i a b b i a m o g i à d e p o s i t a t o u n a i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e p e r c h i e d e r e a l G o v e r n o i t a l i a n o d i a p p r o f o n d i r e l a f o n d a t e z z a d e l l e n o t i z i e c h e c i r c o l a n o s u l p r e s u n t o a p p o g g i o o p e r a t i v o d i H a m a s a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e . S e q u e s t a i p o t e s i f o s s e c o n f e r m a t a s a r e b b e g r a v i s s i m o e i m p o r r e b b e u n a n e t t a e i m m e d i a t a p r e s a d i d i s t a n z a d a p a r t e d e g l i a t t i v i s t i i n b u o n a f e d e c h e p a r t e c i p a n o a l l ’ o p e r a z i o n e " , c o n c l u d e .