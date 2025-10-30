T e l A v i v , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i p r e v e d e c h e g l i i n t e n s i c o m b a t t i m e n t i n e l l a S t r i s c i a d i G a z a f i n i r a n n o , m a c i a t t e n d o n o a n c o r a m o l t e s f i d e s u d i v e r s i f r o n t i e n o n c e s s e r e m o d i a g i r e f i n c h é n o n l e a v r e m o v i n t e " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a i s r a e l i a n o I s r a e l K a t z i n t e r v e n e n d o a l l a c e r i m o n i a d i l a u r e a d e i c a d e t t i d e l l ' I d f a l l a s c u o l a u f f i c i a l i B a h a d 1 n e l s u d d i I s r a e l e . " N o n c i f e r m e r e m o f i n c h é n o n r e a l i z z e r e m o g l i o b i e t t i v i g e n e r a l i c h e c i s i a m o p r e f i s s a t i h a a g g i u n t o - l a s m i l i t a r i z z a z i o n e d i G a z a e l o s m a n t e l l a m e n t o d e l l e a r m i d i H a m a s , i n s i e m e a l l a c o m p l e t a d i s t r u z i o n e d e i t u n n e l d e l t e r r o r e " . " I s r a e l e i n s i s t e r à s u l l a p i e n a a t t u a z i o n e d e l l ' a c c o r d o - h a d e t t o a n c o r a - e n o n s i f e r m e r à f i n c h é n o n s a r a n n o t o r n a t i a c a s a , p e r l a s e p o l t u r a i n I s r a e l e , t u t t i g l i o s t a g g i c a d u t i , o l t r e a i c o m a n d a n t i e a i s o l d a t i " . R i g u a r d o a g l i H o u t h i s o s t e n u t i d a l l ' I r a n n e l l o Y e m e n , K a t z h a a v v e r t i t o c h e " g l i H o u t h i p a g h e r a n n o u n p r e z z o e l e v a t o p e r i l o r o t e n t a t i v i d i c o l p i r e i l f r o n t e i n t e r n o i s r a e l i a n o n e g l i u l t i m i d u e a n n i . N o n a b b i a m o a n c o r a d e t t o l ' u l t i m a p a r o l a " .