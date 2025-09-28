T e l A v i v , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n v e n t e n n e i s r a e l i a n o è r i m a s t o f e r i t o i n u n p r e s u n t o a t t a c c o t e r r o r i s t i c o n e i p r e s s i d i J i t J u n c t i o n , a K d u m i m , i n C i s g i o r d a n i a . L o h a r e s o n o t o l ' I d f . L ' u o m o è i n c u r a p r e s s o i l M a g e n D a v i d A d o m p e r u n a f e r i t a a l l a t e s t a e l e s u e c o n d i z i o n i s o n o c o n s i d e r a t e g r a v i . A l m o m e n t o n o n è c h i a r o s e l ' u o m o s i a s t a t o f e r i t o i n u n a s p a r a t o r i a o a c a u s a d i u n t e n t a t i v o d i s p e r o n a m e n t o . L e f o r z e d i s i c u r e z z a s t a n n o a t t u a l m e n t e i n d a g a n d o p e r s t a b i l i r e s e l ' u o m o s i a s t a t o f e r i t o d a l t e r r o r i s t a o d a l f u o c o i n c r o c i a t o d e l l e I d f q u a n d o i s o l d a t i p r e s e n t i s u l p o s t o h a n n o n e u t r a l i z z a t o i l p r e s u n t o a t t e n t a t o r e .