T e l A v i v , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l g o v e r n o i s r a e l i a n o h a r e s p i n t o u n a n u o v a p r o p o s t a d i H a m a s s u u n p o s s i b i l e a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o , r i b a d e n d o l e p r o p r i e c o n d i z i o n i p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a . I l M o v i m e n t o i s l a m i c o d i r e s i s t e n z a a v e v a d i c h i a r a t o d i e s s e r e p r o n t o a r a g g i u n g e r e u n " a c c o r d o g l o b a l e " p e r l i b e r a r e t u t t i g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i i n c a m b i o d i u n " n u m e r o c o n c o r d a t o d i p r i g i o n i e r i p a l e s t i n e s i " d e t e n u t i d a I s r a e l e . L a d i c h i a r a z i o n e d e l g r u p p o h a f a t t o s e g u i t o a u n p o s t d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p c h e e s o r t a v a H a m a s a " r e s t i t u i r e i m m e d i a t a m e n t e t u t t i i 2 0 o s t a g g i " .