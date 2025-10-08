T e l A v i v , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I s r a e l e h a i n t e r c e t t a t o u n a n u o v a f l o t t i g l i a c h e h a t e n t a t o d i r o m p e r e i l b l o c c o m a r i t t i m o s u G a z a . " U n a l t r o v a n o t e n t a t i v o d i v i o l a r e i l b l o c c o n a v a l e l e g a l e e d i e n t r a r e i n u n a z o n a d i c o m b a t t i m e n t o s i è c o n c l u s o i n u n n u l l a d i f a t t o " , a f f e r m a i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i s r a e l i a n o s u X . " L e i m b a r c a z i o n i e i p a s s e g g e r i s o n o s t a t i t r a s f e r i t i i n u n p o r t o i s r a e l i a n o . T u t t i i p a s s e g g e r i s o n o s a n i e s a l v i . S i p r e v e d e c h e i p a s s e g g e r i s a r a n n o e s p u l s i a l p i ù p r e s t o " .