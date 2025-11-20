T e l A v i v , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I s r a e l e h a i n i z i a t o a e s p r o p r i a r e o l t r e 1 8 0 e t t a r i d i t e r r e n i i n C i s g i o r d a n i a p e r l a " c o n s e r v a z i o n e e l o s v i l u p p o " d i u n s i t o a r c h e o l o g i c o . L o h a r e s o n o t o l ' A m m i n i s t r a z i o n e c i v i l e d e l C o g a t , u n ' a g e n z i a d e l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a p e r l e a t t i v i t à g o v e r n a t i v e n e i t e r r i t o r i . I t e r r e n i e s p r o p r i a t i c i r c o n d a n o i l s i t o a r c h e o l o g i c o d i S e b a s t i a , v i c i n o a N a b l u s , c h e s i r i t i e n e s i a s t a t a l a c a p i t a l e d e l r e g n o i s r a e l i t a s e t t e n t r i o n a l e n e l I X e V I I I s e c o l o a . C . L ' A m m i n i s t r a z i o n e c i v i l e h a d i c h i a r a t o c h e l ' e s p r o p r i a z i o n e " d o v r e b b e c o n s e n t i r e l o s v i l u p p o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , l ' e s p a n s i o n e d e g l i s c a v i a r c h e o l o g i c i e l a s c o p e r t a d i u l t e r i o r i r e p e r t i s t o r i c i . S a r à e f f e t t u a t a i n z o n e d e l s i t o a r c h e o l o g i c o s i t u a t e n e l l ' A r e a C " d e l l a C i s g i o r d a n i a , c h e è s o t t o i l p i e n o c o n t r o l l o c i v i l e e d i s i c u r e z z a i s r a e l i a n o , " e v i e n e a t t u a t a a s e g u i t o d i u n a n e g l i g e n z a i n t e n z i o n a l e d a p a r t e d e i p r o p r i e t a r i t e r r i e r i e d e l l e a u t o r i t à p a l e s t i n e s i " .