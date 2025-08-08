T e h e r a n , 8 a g o . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' I r a n h a c o n d a n n a t o i l p i a n o d i I s r a e l e d i p r e n d e r e i l c o n t r o l l o d e l l a c i t t à d i G a z a , a c c u s a n d o I s r a e l e d i v o l e r " c o m p i e r e u n a p u l i z i a e t n i c a " n e l t e r r i t o r i o p a l e s t i n e s e . I l p i a n o i s r a e l i a n o " è u n a l t r o c h i a r o s e g n a l e d e l l ' i n t e n z i o n e d e l r e g i m e s i o n i s t a d i p o r t a r e a v a n t i u n a p u l i z i a e t n i c a a G a z a e d i c o m m e t t e r e u n g e n o c i d i o c o n t r o i p a l e s t i n e s i " , h a a f f e r m a t o i n u n a n o t a i l p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i r a n i a n o E s m a i l B a g h a i .