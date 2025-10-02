L o s a n n a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a F i f a , G i a n n i I n f a n t i n o , h a d i c h i a r a t o c h e i l c a l c i o " n o n p u ò r i s o l v e r e i p r o b l e m i g e o p o l i t i c i " , m e n t r e è s o t t o p r e s s i o n e p e r s o s p e n d e r e I s r a e l e a c a u s a d e l c o n f l i t t o p a l e s t i n e s e . L ' o r g a n i s m o d i g o v e r n o m o n d i a l e d e l l o s p o r t h a d i c h i a r a t o i n u n a n o t a c h e , d u r a n t e u n a r i u n i o n e d e l C o n s i g l i o F I i f a , I n f a n t i n o " h a s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d i p r o m u o v e r e l a p a c e e l ' u n i t à , i n p a r t i c o l a r e n e l c o n t e s t o d e l l a s i t u a z i o n e a t t u a l e a G a z a " .