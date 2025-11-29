P a l e r m o , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L e m i e p a r o l e s o n o s t a t e t r a v i s a t e . M i d i s p i a c e t a n t o . S o n o u n u o m o d i p a c e . N o n h o u n r u o l o d i r i l i e v o i n a m b i e n t i d e l l ’ I s l a m r a d i c a l e , c o m e è s t a t o d e t t o . M i d i s p i a c e d a v v e r o s e l e m i e p a r o l e s o n o s t a t e m a l e i n t e r p r e t a t e . C h i e d o d i r e s t a r e i n I t a l i a . S e v e r r ò t r a s f e r i t o i n E g i t t o , l a m i a v i t a s a r à a r i s c h i o , n o n f a t e m i a n d a r e i n E g i t t o … ” . A p a r l a r e è M o h a m e d S h a h i n , 4 7 a n n i , l ’ i m a m d i T o r i n o , r i n c h i u s o n e l C p r d i C a l t a n i s s e t t a c h e r i s c h i a l ’ e s p u l s i o n e d a l l ’ I t a l i a . S h a h i n h a i n c o n t r a t o o g g i n e l l a s t r u t t u r a d e l C p r l ’ a v v o c a t o A n t h i n y D e L i s i , i l G a r a n t e d e i d e t e n u t i d e l l a R e g i o n e s i c i l i a n a . U n " c o l l o q u i o c o r d i a l e " , n e l q u a l e S h a h i n h a r i b a d i t o " l a s u a e s t r a n e i t à a l l e a c c u s e " , c o m e s p i e g a i l G a r a n t e D e L i s i a l l ' A d n k r o n o s . I e r i , l a g i u d i c e d i T o r i n o M a r i a C r i s t i n a P a g a n o h a c o n v a l i d a t o i l p r o v v e d i m e n t o d i t r a t t e n i m e n t o a c a r i c o d i S h a h i n , i m a m d e l l a m o s c h e a d i S a n S a l v a r i o . L ’ u o m o r e s t a c o s ì a l C p r d i C a l t a n i s s e t t a i n a t t e s a d e l p r o c e d i m e n t o p e r l ’ e s p u l s i o n e f i r m a t a d a l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i . N e l d e c r e t o a s u o c a r i c o g l i v i e n e c o n t e s t a t o u n “ r u o l o d i r i l i e v o i n a m b i e n t i d e l l ’ I s l a m r a d i c a l e ” , a n c h e i n r a g i o n e d e i c o n t a t t i c o n s o g g e t t i n o t i p e r p o s i z i o n i e s t r e m i s t e , t r a c u i H a l i l i E l m a d i , a r r e s t a t o d a l l a D i g o s a L a n z o c o m e a p p a r t e n e n t e a l l ’ I s i s , e G i u l i a n o I b r a h i m D e l n e v o , i l 2 0 e n n e g e n o v e s e d e c e d u t o i n S i r i a . E g i z i a n o , s p o s a t o c o n 2 f i g l i , è i n I t a l i a d a 2 1 a n n i . D a g i o r n i s i s u s s e g u o n o s i t - i n e f i a c c o l a t e d a v a n t i a l l a p r e f e t t u r a p e r e v i t a r n e l ' e s p u l s i o n e . I l p r o c e d i m e n t o è s c a t t a t o d o p o u n i n t e r v e n t o a l m e g a f o n o i n p i a z z a C a s t e l l o a T o r i n o , d u r a n t e u n a m a n i f e s t a z i o n e p e r f e s t e g g i a r e i l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a . “ Q u e l l o c h e è s u c c e s s o i l 7 o t t o b r e n o n è u n a v i o l a z i o n e , n o n è u n a v i o l e n z a ” , a v r e b b e d e t t o S h a h i n . U n a f r a s e c h e s o l l e v ò m o l t e p o l e m i c h e , f i n o a p o r t a r e l a d e p u t a t a F d i A u g u s t a M o n t a r u l i a c h i e d e r e l ’ e s p u l s i o n e d e l l ’ i m a m . I n o l t r e a S h a h i n è s t a t a c o n t e s t a t a l a p a r t e c i p a z i o n e a d u e c o r t e i c h e h a n n o b l o c c a t o i l r a c c o r d o p e r l ’ a e r o p o r t o d i C a s e l l e , p o r t a n d o a l l ’ a c c u s a d i i n t e r r u z i o n e d i p u b b l i c o s e r v i z i o . L ’ a v v o c a t o D e L i s i h a v i s i t a t o l a s t r u t t u r a d i C a l t a n i s s e t t a d o v e s i t r o v a n o a l t r i s t r a n i e r i i n a t t e s a d i e s s e r e e s p a t r i a t i . “ R i n g r a z i o t u t t e l e i s t i t u z i o n i c h e s o n o i n t e r v e n u t e p e r m e ” , h a d e t t o p i ù v o l t e l ’ i m a m a l G a r a n t e d e i d e t e n u t i . D e L i s i g l i h a m o s t r a t o , p o i , i l v i d e o a p p e l l o d e l v e s c o v o d i P i n e r o l o e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e C e i p e r l ’ e c u m e n i s m o e i l d i a l o g o , m o n s . D e r i o O l i v e r o , i n c u i i l r e l i g i o s o r i c o r d a c h e “ S h a h i n è d a 2 0 a n n i n e l n o s t r o p a e s e , h a s e m p r e l a v o r a t o c o n s e r i e t à , è i n c e n s u r a t o e d a i m a m p o s s o t e s t i m o n i a r e c h e h a s e m p r e l a v o r a t o p e r i l d i a l o g o e p e r l a c o l l a b o r a z i o n e ” . “ I n I t a l i a c ’ è l i b e r t à d i o p i n i o n e – a g g i u n g e a n c o r a O l i v e r o n e l v i d e o m e s s a g g i o – n o n p o s s i a m o c o n d a n n a r e u n a p e r s o n a s e m p l i c e m e n t e p e r l e o p i n i o n i e s p r e s s e ” . I l p r o v v e d i m e n t o d e l m i n i s t e r o h a i n n e s c a t o u n ’ a m p i a m o b i l i t a z i o n e d i g r u p p i d e l l a s o c i e t à c i v i l e , d e l m o n d o s i n d a c a l e , d i a s s o c i a z i o n i c o m e A n p i , d e l l e o p p o s i z i o n i p o l i t i c h e e , a p p u n t o , a n c h e d i e s p o n e n t i d i v a r i e r e l i g i o n i , r i u n i t e n e l l a R e t e t o r i n e s e d e l d i a l o g o c r i s t i a n o - i s l a m i c o , d i c u i m o n s . O l i v e r o f a p a r t e , c h e i n u n a l e t t e r a a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a , r i c o r d a , t r a l ’ a l t r o , c h e “ l a m o s c h e a d i v i a S a l u z z o è s e m p r e s t a t a a p e r t a e c o l l a b o r a t i v a , o s p i t a n d o i n i z i a t i v e c h e h a n n o c o i n v o l t o t u t t e l e c o m u n i t à , l a i c h e e r e l i g i o s e , t e s t i m o n i a n d o c o n c r e t a m e n t e e g i o r n o d o p o g i o r n o l ’ i m p e g n o s i n c e r o d e l l a s u a d i r e z i o n e , d e l l ’ i m a m e d i t u t t i i f e d e l i n e l s e n s o d e l r i s p e t t o d e l l e l e g g i , d e l l a p a c e e d e l l a c o o p e r a z i o n e c i v i l e e i n t e r c u l t u r a l e ” . “ S h a h i n s i è m o l t o c o m m o s s o p e r l e p a r o l e d e l v e s c o v o D e r i o ” , s p i e g a i l G a r a n t e D e L i s i a l l ’ A d n k r o n o s , p r i m a d i l a s c i a r e i l C p r d i C a l t a n i s s e t t a . 