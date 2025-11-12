T e l A v i v , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n a l t r o p a l e s t i n e s e c h e a v e v a a t t r a v e r s a t o l a L i n e a G i a l l a è s t a t o u c c i s o d a l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o . L o h a r e s o n o t o l ' I d f , s e c o n d o c u i i l " t e r r o r i s t a " a v e v a o l t r e p a s s a t o l a z o n a d i r i t i r o d e l l ' e s e r c i t o e s i e r a a v v i c i n a t o a l l e t r u p p e n e l l ' a r e a d i K h a n Y o u n i s , n e l l a S t r i s c i a d i G a z a m e r i d i o n a l e . L e I d f h a n n o d i c h i a r a t o c h e l ' a g e n t e " r a p p r e s e n t a v a u n a m i n a c c i a i m m e d i a t a " p e r l e t r u p p e , c h e h a n n o q u i n d i a p e r t o i l f u o c o " p e r e l i m i n a r l a " .