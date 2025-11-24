T e l A v i v , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D o p o l ' u c c i s i o n e d e l c a p o m i l i t a r e d i H e z b o l l a h a v v e n u t a i e r i a B e i r u t , l e I d f s i s t a n n o p r e p a r a n d o a u n a p o s s i b i l e r i s p o s t a d a p a r t e d e l g r u p p o s o s t e n u t o d a l l ' I r a n , a n c h e s e p e r o r a n o n c i s o n o s t a t e c o m u n i c a z i o n i p e r s a l v a g u a r d a r e i c i v i l i . L ' a e r o n a u t i c a m i l i t a r e i s r a e l i a n a h a r a f f o r z a t o l e d i f e s e a e r e e n e l n o r d p e r f r o n t e g g i a r e u n p o s s i b i l e l a n c i o d i r a z z i d a p a r t e d i H e z b o l l a h d a l L i b a n o e h a a n c h e i n n a l z a t o i l l i v e l l o d i a l l e r t a , a f f e r m a n o f o n t i m i l i t a r i .