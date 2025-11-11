T e l A v i v , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I s o l d a t i d e l l ' I d f h a n n o e l i m i n a t o u n m i l i t a n t e c h e a v e v a o l t r e p a s s a t o l a l i n e a g i a l l a e s i e r a a v v i c i n a t o a l l e f o r z e o p e r a t i v e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a m e r i d i o n a l e , " r a p p r e s e n t a n d o u n a m i n a c c i a i m m e d i a t a " . L o h a r i f e r i t o i l p o r t a v o c e d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , a g g i u n g e n d o c h e " l e f o r z e d e l l ' I d f d e l C o m a n d o S u d s o n o d i s p i e g a t e n e l l ' a r e a i n c o n f o r m i t à c o n i l q u a d r o d e l l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o e c o n t i n u e r a n n o a d a g i r e p e r r i m u o v e r e q u a l s i a s i m i n a c c i a i m m e d i a t a " .