T e l A v i v , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' a e r o n a u t i c a m i l i t a r e i s r a e l i a n a h a c o l p i t o c i r c a 1 4 0 o b i e t t i v i n e l l a S t r i s c i a d i G a z a n e i g i o r n i s c o r s i , t r a c u i e d i f i c i u t i l i z z a t i d a g r u p p i t e r r o r i s t i c i , a g e n t i e a l t r e i n f r a s t r u t t u r e . L o r e n d e n o t o l ' I d f , m e n t r e i e r i i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d i G a z a , g u i d a t o d a H a m a s , h a d i c h i a r a t o c h e n e l l e 2 4 o r e p r e c e d e n t i s o n o s t a t e c o n f e r m a t e 7 7 v i t t i m e p a l e s t i n e s i u c c i s e d a l f u o c o i s r a e l i a n o . G l i a t t a c c h i a v v e n g o n o m e n t r e l e t r u p p e d i t e r r a d i t r e d i v i s i o n i d e l l ' I d f c o n t i n u a n o a d a v a n z a r e v e r s o G a z a C i t y , d o v e l ' e s e r c i t o a f f e r m a c h e l e t r u p p e d e l l a B r i g a t a G o l a n i h a n n o i n d i v i d u a t o u n a c e l l u l a d i c i n q u e c o m b a t t e n t i d i H a m a s c h e h a n n o l a n c i a t o l a n c i a r a z z i c o n t r o u n e d i f i c i o i n c u i e r a n o d i s t a n z a . L ' a t t a c c o n o n h a c a u s a t o f e r i t i e l e t r u p p e h a n n o p o i d i r e t t o u n a t t a c c o c o n d r o n i p e r u c c i d e r e g l i u o m i n i a r m a t i .