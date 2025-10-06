T e l A v i v , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N o n o s t a n t e l a p a u s a n e l l ' a t t i v i t à o f f e n s i v a d e l l e f o r z e i s r a e l i a n e , c o n t i n u a n o g l i s c o n t r i a G a z a , a f f e r m a n o l e F o r z e d i d i f e s a i s r a e l i a n e , c h e h a n n o r i f e r i t o d i a v e r e f f e t t u a t o u n a s e r i e d i a t t a c c h i a e r e i i n r i s p o s t a a g l i a t t a c c h i d i H a m a s d i i e r i . L ' e s e r c i t o a f f e r m a c h e u n a t t a c c o è s t a t o e f f e t t u a t o d a c a c c i a d e l l ' a e r o n a u t i c a m i l i t a r e i s r a e l i a n a c o n t r o u n a c e l l u l a d i c o m b a t t e n t i a r m a t i d i m o r t a i e o r d i g n i e s p l o s i v i , u c c i d e n d o l i . S e c o n d o l e I d f , " i l g r u p p o a v e v a p i a n i f i c a t o d i c o m p i e r e a t t a c c h i t e r r o r i s t i c i c o n t r o l e t r u p p e o p e r a t i v e a G a z a C i t y " . U n a l t r o a t t a c c o - r i f e r i s c e l ' e s e r c i t o - h a p r e s o d i m i r a u n a c e l l u l a c h e s t a v a l a n c i a n d o c o l p i d i m o r t a i o c o n t r o i s o l d a t i a G a z a C i t y , u n o d e i q u a l i h a f e r i t o l e g g e r m e n t e u n s o l d a t o . L ' I d f a f f e r m a c h e i l s o l d a t o è s t a t o p o r t a t o i n o s p e d a l e p e r c u r e m e d i c h e e l a s u a f a m i g l i a è s t a t a a v v i s a t a . I c a c c i a h a n n o c o l p i t o e u c c i s o g l i a g e n t i c h e a v e v a n o l a n c i a t o i m o r t a i . I n u n t e r z o e p i s o d i o , l ' e s e r c i t o a f f e r m a c h e a g e n t i d i H a m a s h a n n o l a n c i a t o g r a n a t e l a n c i a r a z z i c o n t r o v e i c o l i d e l g e n i o u t i l i z z a t i a G a z a C i t y d a l l a 9 8 a D i v i s i o n e , s e n z a c a u s a r e f e r i t i . S e c o n d o l ' I d f , i c a c c i a h a n n o c o l p i t o l ' e d i f i c i o d a c u i s o n o s t a t i l a n c i a t i i p r o i e t t i l i .