T e l A v i v , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o h a a t t a c c a t o o b i e t t i v i d i H e z b o l l a h n e l l a v a l l e o r i e n t a l e d e l l a B e k a a , i n L i b a n o . L o r i f e r i s c e l ' I d f s t e s s a , p r e c i s a n d o d i a v e r " c o l p i t o d i v e r s i o b i e t t i v i t e r r o r i s t i c i a p p a r t e n e n t i a l l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a H e z b o l l a h n e l l a z o n a " , t r a c u i " i c o m p l e s s i d i a d d e s t r a m e n t o m i l i t a r e d e l l a ' f o r z a R a d w a n ' , n e i q u a l i s o n o s t a t i i d e n t i f i c a t i t e r r o r i s t i d e l P a r t i t i d i D i o e d o v e e r a n o c o n s e r v a t e a r m i " .