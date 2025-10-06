I l C a i r o , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - H a m a s h a a n n u n c i a t o c h e l a s u a d e l e g a z i o n e , g u i d a t a d a K h a l i l a l - H a y y a , c h e d o v r e b b e p a r t e c i p a r e a i n e g o z i a t i p e r i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i , è a r r i v a t a i n E g i t t o . I n e g o z i a t i a v r a n n o l u o g o a S h a r m E l - S h e i k h , d o v e è p r e v i s t o l ' a r r i v o a n c h e d e l l a d e l e g a z i o n e i s r a e l i a n a g u i d a t a d a l m i n i s t r o d e g l i A f f a r i s t r a t e g i c i R o n D e r m e r , d a l c a p o d e l l o S h i n B e t e d a l c a p o d e l M o s s a d . S i p r e v e d e c h e a n c h e l ' i n v i a t o s p e c i a l e d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , S t e v e W i t k o f f , e i l g e n e r o d e l p r e s i d e n t e , J a r e d K u s h n e r , p a r t e c i p e r a n n o a i c o l l o q u i i n E g i t t o .