R a m a l l a h , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D u e m e m b r i d i H a m a s e l e t t i n e l c o n s i g l i o l e g i s l a t i v o d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e s o n o s t a t i a r r e s t a t i q u e s t a m a t t i n a a e s t d i B e t l e m m e , i n C i s g i o r d a n i a . L o h a r e s o n o t o l ' U f f i c i o p e r g l i A f f a r i d e i P r i g i o n i e r i d e l m o v i m e n t o i s l a m i s t a , s e c o n d o c u i A h m e d A t o u n , 5 7 a n n i , a d e s s o r i l a s c i a t o , e r a s t a t o p r e l e v a t o a l c u n e o r e p r i m a , l e g a t o e b e n d a t o , d a l l a s u a c a s a a B e i t S a h o u r , a e s t d i B e t l e m m e , p e r e s s e r e i n t e r r o g a t o i n u n a s t r u t t u r a m i l i t a r e i s r a e l i a n a . M u h a m m a d A b u T i r , 7 5 a n n i , s e c o n d o H a m a s è a n c o r a i n d e t e n z i o n e d o p o e s s e r e s t a t o p r e l e v a t o d a l l a s u a c a s a a D a r S a l a h , a e s t d i B e t l e m m e . E n t r a m b i g l i u o m i n i s o n o s t a t i e l e t t i n e l l e l i s t e d i H a m a s a l l e u l t i m e e l e z i o n i l e g i s l a t i v e d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e d e l 2 0 0 6 , l e p i ù r e c e n t i f i n o a d o g g i .