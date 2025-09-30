R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a è i n m a r e , a p o c h e m i g l i a d a G a z a , c o n a b o r d o a t t i v i s t i d a 4 4 n a z i o n i t r a c u i c i t t a d i n i i t a l i a n i . N o n p o r t a n o a r m i , m a a c q u a , c i b o , m e d i c i n a l i . P o r t a n o d i g n i t à . E p p u r e , i l m i n i s t r o C r o s e t t o s i l i m i t a a l a n c i a r e ‘ u l t i m i a p p e l l i ’ e a r a s s i c u r a r e c h e , s e i n o s t r i c o n c i t t a d i n i v e r r a n n o s o l o a r r e s t a t i , p o t r e m o s t a r e t r a n q u i l l i . N o , n o n p o s s i a m o s t a r e t r a n q u i l l i . P e r c h é q u e s t o s i g n i f i c a u n a c o s a s o l a : c h e I s r a e l e s a d i a g i r e n e l l ’ i m p u n i t à g e n e r a l e . L a M a r i n a M i l i t a r e s i f e r m a a 1 5 0 m i g l i a , m e n t r e I s r a e l e p r e p a r a l ’ a t t a c c o . D o p o i d r o n i , l e b o m b e i n c e n d i a r i e i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i . E l o f a c o s t r u e n d o p r o v e f a l s e , i n s i n u a n d o l e g a m i i n e s i s t e n t i c o n H a m a s " . C o s ì M a r c o G r i m a l d i , v i c e p r e s i d e n t e d i A v s a l l a C a m e r a , i n t e r v e n e n d o i n A u l a a l l a f i n e d e l l a s e d u t a . " T u t t e l e p e r s o n e a b o r d o , t r a c u i i p a r l a m e n t a r i B e n e d e t t a S c u d e r i , A r t u r o S c o t t o , A n n a l i s a C o r r a d o , s o n o p a c i f i c h e , n o n v i o l e n t e . H a n n o u n s o l o o b i e t t i v o : a p r i r e u n c o r r i d o i o u m a n i t a r i o p e r m a n e n t e p e r r o m p e r e l ’ a s s e d i o a G a z a . S e i l G o v e r n o n o n g a r a n t i s c e p r o t e z i o n e a i s u o i c i t t a d i n i , a l l o r a s t a a b d i c a n d o a l s u o d o v e r e . S e s i f a r a n n o m a l e , s a r e t e c o m p l i c i d i t u t t o . L a F l o t i l l a v i f a p a u r a p e r c h é h a r i d a t o s p e r a n z a a c h i s i s e n t i v a i m p o t e n t e . P e r c h é d i m o s t r a c h e l a c o s c i e n z a c o l l e t t i v a n o n s i p i e g a . E c h e l ’ i m p u n i t à d i N e t a n y a h u e i s u o i a l l e a t i n o n è p i ù g a r a n t i t a " , c o n c l u d e .